Группировка "Юг" за сутки уничтожила 105 украинских беспилотников

ТАСС/Александр Полегенько Подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и авиации улучшили положение по переднему краю и уничтожили 105 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС старший офицер пресс-центра группировки Сергей Румянцев.
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