Воздушные силы Украины не оказывают достойной поддержки сухопутным войскам на поле боя. Об этом 3 января заявил командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которая является бывшим полком «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), с позывным Бот на публичном мероприятии подразделения.