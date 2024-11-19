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Тревожные новости из Курской области: В окружении сгинули до 21 тысячи солдат. Ракеты били беспощадно. В "аду" брошены 200 человек

Тревожные новости из Курской области: В окружении сгинули до 21 тысячи солдат. Ракеты били беспощадно. В "аду" брошены 200 человек

Тревожные новости поступают с Курского направления, притом весьма противоречивые. Военкоры докладывают о ликвидации котла, о попытках деблокирования которого рассказывал ранее президент России Владимир Путин.

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Комментарии
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АндрейБорков
Слов много, доклады один краше другого, на карте боевых действий в Курской области изменений нет. 30 укропитеков хотели пробиться, но не смогли, понесли потери. Сколько их охерачено? Судя по статье, в Курской области все не очень успешно и удачно для нас. Почему? Почему &quot;на верх&quot; идут бодрые доклады, а ситуация если и меняется, то незначительно и несущественно, хорошо, что не ухудшается! Что вообще происходит?
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