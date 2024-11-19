АндрейБорков

Слов много, доклады один краше другого, на карте боевых действий в Курской области изменений нет. 30 укропитеков хотели пробиться, но не смогли, понесли потери. Сколько их охерачено? Судя по статье, в Курской области все не очень успешно и удачно для нас. Почему? Почему "на верх" идут бодрые доклады, а ситуация если и меняется, то незначительно и несущественно, хорошо, что не ухудшается! Что вообще происходит?