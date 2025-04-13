Театр абсурда
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Театр абсурда

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Богородский депутат устроил к себе на мясокомбинат нелегалов из Узбекистана вместе их с детьми

Богородский депутат устроил к себе на мясокомбинат нелегалов из Узбекистана вместе их с детьми

Богородский депутат устроил к себе на мясокомбинат нелегалов из Узбекистана вместе их с детьми Член комитета по аграрной политике совета депутатов Богородского МО Нижегородской области Станислав Караганский тривиально решил проблему с дешевой рабочей силой на предприятии, которым он руководил.

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