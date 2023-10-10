Защитник "Тампы" Сергачев о ситуации с Федотовым: возможно, это была игра элит

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Михаил Сергачев в интервью YouTube-каналу "Осторожно: Собчак" поделился мнением о ситуации с голкипером московского ЦСКА Ивана Федотова.
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