На Украине забеспокоились тем, как страну используют на дебатах в США

Действующий и бывший президенты США Джо Байден и Дональд Трамп в предвыборных дебатах использовали Украину, чтобы вызвать эмоции у избирателей, и это вызывает беспокойство, заявила украинский вице-премьер Ольга Стефанишина 28 июня в эфире единого украинского марафона.
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