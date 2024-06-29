На Украине забеспокоились тем, как страну используют на дебатах в США

Действующий и бывший президенты США Джо Байден и Дональд Трамп в предвыборных дебатах использовали Украину, чтобы вызвать эмоции у избирателей, и это вызывает беспокойство, заявила украинский вице-премьер Ольга Стефанишина 28 июня в эфире единого украинского марафона.