Конфликт между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским перешел в новую фазу. Как сообщает The New York Times, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ходе переговоров в Норвегии сделали Зеленскому резкое замечание.