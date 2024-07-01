Хорошие новости подтверждаются!

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Мы  уже  привыкли   к  тому,   что "новости"   от    некоторых   телеграмм-каналов,   военкнуров  и   даже  некоторых    икспердов   оказываются   фейковыми   -   например,   никакого  сбития   американского    беспилотника  над  Чёрным  морем,  о  коем  недавно  трубили  чуть  ли  не  все  фейкобомберы,  не  было.

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