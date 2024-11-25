Румыния, член НАТО, испытывает настоящее «политическое землетрясение», поскольку власть в республике, судя по набирающей популярности личности оппозиционера, может оказаться в руках сторонника России, скептика евроатлантического союзничества и сторонника прекращения поддержки Украины.
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