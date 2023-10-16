ЦСКА обыграл «Парму» на последних секундах

Баскетбольный ЦСКА празднует столетие, и атмосфера на каждом домашнем матче команды невероятная. Фанатский сектор активен, как никогда, а весь остальной стадион помогает команде в защите и гонит её в атаку.
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