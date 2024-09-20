Александр Дубинский: «План победы над РФ»: как Зеленский с Дмитруком обогнали всех на выезде за границу

26 августа Зеленский собрал силовиков, чтобы обговорить выезд за границу депутата Дмитрука. По итогам совещания было объявлено о том, что будет подготовлен план действий по предотвращению отъезда за границу всех, кому туда нельзя.
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