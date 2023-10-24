Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Если немцы хотят закупать СПГ у Нигерии - хорошо, стране нужны деньги. Но цена должна быть рыночная, а не грабительск...США просчитались:...
  • Андрей Медведников
    Пашут, полуторатонными. Так там у них 7-ми метровые бетонные перекрытия, видимо даже фабам не под силуАвдеевка. Будет б...
  • Андрей Медведников
    Вы не правы, даже во время великой отечественной всегда было месту празднику. Посмотрите фильмы"Рявкнул на весь ...

С 1 января 2024 года страховые пенсии у неработающих пенсионеров увеличатся

С 1 января 2024 года страховые пенсии у неработающих пенсионеров увеличатся

Закон об индексации страховых пенсий принят Госдумой в первом чтении.С 1 января 2024 года страховые пенсии у неработающих пенсионеров увеличатся, законопроект об этом принят Госдумой в первом чтении 24 октября, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх