Закон об индексации страховых пенсий принят Госдумой в первом чтении.С 1 января 2024 года страховые пенсии у неработающих пенсионеров увеличатся, законопроект об этом принят Госдумой в первом чтении 24 октября, сообщается на сайте нижней палаты парламента.