Закон об индексации страховых пенсий принят Госдумой в первом чтении.С 1 января 2024 года страховые пенсии у неработающих пенсионеров увеличатся, законопроект об этом принят Госдумой в первом чтении 24 октября, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии