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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нападающий «Кузбасса» Никита Иванов стал самым ценным игроком чемпионата России по бенди

В минувшем сезоне Иванов стал самым результативным игроком чемпионата России по хоккею с мячом по системе «гол+пас», набрав 109 очков (44 гола + 65 передач).

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