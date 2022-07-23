В Лазаревском районе Сочи прошёл мощный ливень

В Лазаревском районе Сочи сегодня ночью прошёл мощный залповый ливень. Как сообщает региональное управление МЧС, выпало примерно 90 мм осадков, в результате чего в районе железнодорожной станции посёлка затопило участок федеральной трассы А-147.