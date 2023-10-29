Туляки против привлечения несовершеннолетних к работе на вредных и опасных производствах

Депутаты Татарстана подготовили поправки к Трудовому кодексу РФ, согласно которым несовершеннолетним в возрасте 16—17 лет будет разрешено трудиться на производствах с вредными и/или опасными условиями труда.
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