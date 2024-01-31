«Лейкерс» без шансов уступил «Атланте», потерпев второе поражение кряду

«Лос-Анджелес Лейкерс» без Энтони Дэвиса крупно уступил «Атланте». В ночь на 31 января в Атланте (штат Джорджия, США) прошел матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс».
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