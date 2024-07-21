Историческую водонапорную башню в Коврове продали за полмиллиона рублей

В торгах участвовали два предпринимателя.В Коврове Владимирской области продали историческую водонапорную башню на Привокзальной улице.
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