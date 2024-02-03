«РБ Спорт»: «Спартак» намерен подписать вратаря до закрытия трансферного окна

«Спартак» заинтересован в приобретении голкипера в зимнее трансферное окно. Как сообщает «РБ Спорт», переговоры с кандидатами ведутся, приоритет клуба — подписать вратаря до окончания зимнего трансферного окна.
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