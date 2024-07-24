Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Почему украинские обыватели идут убивать русских

Ох   ты,    как  это  я  пропустила      сию  дивную  статью  Р.  Ищенко,  опубликованную  почти   месяц   назад!   Надо  исправиться   и   срочно  выложить   отрывки  из  неё!Сейчас, на третьем году СВО, глубинный российский народ стал удивляться и часто спрашивать: как же это получилось, что жившие на Украине родные братья и сёстры (не в фигуральном значении "братства народов", а в прямом своём значении – ближайшие родственники), вдруг стали "патриотами" Украины и русофобами, будучи сами русскими?Кто-то говорит, что они запуганы.

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