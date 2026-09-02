Воронежские заправки снова удивили водителей топливными качелями

Второй день осени преподнес воронежским автомобилистам очередной сюрприз. Топливный рынок города продолжает жить по своим неписаным законам: вчерашние лидеры по наличию бензина сегодня остаются с пустыми колонками, а там, где еще утром нечем было заправиться, к вечеру появляется долгожданное топливо.