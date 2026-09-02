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Воронежские новости

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Воронежские заправки снова удивили водителей топливными качелями

Воронежские заправки снова удивили водителей топливными качелями

Второй день осени преподнес воронежским автомобилистам очередной сюрприз. Топливный рынок города продолжает жить по своим неписаным законам: вчерашние лидеры по наличию бензина сегодня остаются с пустыми колонками, а там, где еще утром нечем было заправиться, к вечеру появляется долгожданное топливо.

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