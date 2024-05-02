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Брейдо о судействе матча ЦСКА – «Зенит»: «На любом из повторов видно, что мяч попадает Мойзесу в плечо. Как получилось так, что ВАР предложил Карасеву исправить «ошибку» и показать красную?»

Директор ЦСКА по коммуникациям прокомментировал сообщение в телеграм-канале «Кони на стадионе». «Никакой грубости и желания нанести травму Мантуану со стороны Мойзеса не было.

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