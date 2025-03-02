Овечкин побьет рекорд Гретцки до конца сезона, уверены букмекеры. Коэффициент на это упал с 2.20 до 1.30 со старта регулярки

Букмекеры уверены, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ в этом сезоне. 1 марта капитан «Вашингтона» забил 884-й гол в НХЛ – в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (1:3).
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