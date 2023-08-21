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"Луна-25". Ошибки неизбежны

"Луна-25". Ошибки неизбежны

Я не эксперт по космосу, поэтому даже не буду пытаться рассуждать, что там случилось. Этим пусть специально обученные люди занимаются, которые создадут комиссию и будут разбираться, анализируя весь массив наличных данных.

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Комментарии
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Елена Львовна
Да это эмоции с предыдущих переписок. Я посетовала что такая неудача.... и высказалась, что лучше бы деньги не тратили на всякую дурацкую киношку а пускали в дело. Ну и получила от одного деятеля ...  Не обращайте внимание
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3 час.
Александр
А что не так?Нормальный вопрос дилетанту.Мог бы и это вставить   https://www.youtube.com/watch?v=fr1asQhV4qY&amp;t=2s
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3 час.
Алекс Сэм
На Луне сидят инопланетяне- поэтому нас там не ждут.
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2 час.

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