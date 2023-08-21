"Луна-25". Ошибки неизбежны

Елена Львовна

Да это эмоции с предыдущих переписок. Я посетовала что такая неудача.... и высказалась, что лучше бы деньги не тратили на всякую дурацкую киношку а пускали в дело. Ну и получила от одного деятеля ... Не обращайте внимание