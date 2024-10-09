В Крыму запустят программу «Земский работник культуры»

С 2025 г. Правительство РФ планирует заложить в бюджет средства на реализацию государственной программы «Земский работник культуры», аналогичной уже действующим проектам «Земский врач/фельдшер» и «Земский учитель».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии