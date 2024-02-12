Никита пожарник отмечают 13 февраля 2024 года по церковному календарю Юлия СыромятниковаКаждый год, 13 февраля, в 2024 году, который приходится на вторник, православные верующие Российской Федерации и других стран отмечают праздник, известный как «Никита пожарник».