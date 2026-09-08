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5.10 давали на дубль Холанда с «Порту» (2:0). У Эрлинга 5 голов в 3 последних матчах

Эрлинг Холанд сделал дубль в матче против «Порту» (2:0). Нападающий «Манчестер Сити» отличился на 47-й и 91-й минуте матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

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