Вооруженные силы Украины (ВСУ) не готовы к обороне в районе Торецка и Новгородского (украинские названия населенных пунктов — Дзержинск и Нью-Йорк) в Донецкой народной республике (ДНР) на соучай наступления российских войск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии