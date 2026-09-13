Автор: Валентин Меликов Россия побеждает в мировой битве за торговлю нефтью, и это настоящий приговор для президента США Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Первая ласточка в...
- Ракеты Его Величе...
- ВА Спасибо капитализ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым