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Посол РФ выразил признательность Турции за площадку для переговоров по Украине

Посол РФ выразил признательность Турции за площадку для переговоров по Украине

Россия признательна Турции для предоставление площадки для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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