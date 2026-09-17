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Татар-информ

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В центре «Эверест» в Джалиле дети смогут стать ведущими, репортерами и музыканта

В центре «Эверест» в Джалиле дети смогут стать ведущими, репортерами и музыканта

В детском культурно-просветительском центре «Эверест», открывшемся 16 сентября в поселке Джалиль Сармановского района, оборудованы три функциональные зоны.

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