Коронавирус: новости сегодня. COVID научится обходить антитела, а Путин назвал лучший метод борьбы с болезнью

Штамм «Дельта» способен мутировать и стать неуязвимым для антител, считают ученые Сегодня, 23 августа — 598-й день с момента обнаружения COVID-19 в китайском городе Ухань и 529-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).