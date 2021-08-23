Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lehanaizhe
    К стенке, твари...И Дождь золотой, выдача туда же попалЖурналисты РФ гот...
  • Геннадий Гордышев
    сказочный долбаебЗеленский начал о...
  • aleks virt
    Следует вывезти всех этнических русских, а так я за нерушимость границ, Узбекистана, Таджикистана, ну у Казахстана мо...Жириновский: стра...

Коронавирус: новости сегодня. COVID научится обходить антитела, а Путин назвал лучший метод борьбы с болезнью

Коронавирус: новости сегодня. COVID научится обходить антитела, а Путин назвал лучший метод борьбы с болезнью

Штамм «Дельта» способен мутировать и стать неуязвимым для антител, считают ученые Сегодня, 23 августа — 598-й день с момента обнаружения COVID-19 в китайском городе Ухань и 529-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх