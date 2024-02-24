Сестра Таты Бондарчук Лиза выходит замуж за хоккеиста Матвея Гуськова

Лиза Мамиашвили, дочь олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Михаила Мамиашвили и сестра Таты Бондарчук, выходит замуж за нападающего “Салавата Юлаева” и сына вице-президента Молодежной хоккейной лиги, Матвея Гуськова.
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