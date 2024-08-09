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Практический смысл в нападении Украины на Курскую область ОЧЕНЬ большой...

Ох,  граждане,  как   же   меня  раздражает,  когда         вроде   бы    не   глупые     журналисты    на   центральных   и/или   крупных   телеграмм-каналах     на  голубом  глазу     вещают, что     никакого  смысла   в   нападении        укропов    на  Курскую   область   нет,  да  ещё  и  ссылаются   при  этом    на       брехливые      западные    источники,  например: «Украина удивила нас рейдом на территорию России с высокими ставками»: Economist не понимает, зачем ВСУ полезли в Курскую область - никакого практического смысла в этом нет».

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