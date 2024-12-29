Праздник на ТНТ: толстый Воля и коварная Тодоренко

Фильм «Небриллиантовая рука» канал ТНТ покажет вечером 31 декабря. Регина Тодоренко и Тимур Батрутдинов ПРЕСС-СЛУЖБА ТНТ В музыкальном фильме «Небриллиантовая рука», который канал ТНТ покажет вечером 31 декабря, образы героев бессмертной комедии Гайдая примерят на себя звезды кино и шоу-бизнеса, а сюжет переплетется с бондианой.
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