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В Британии увидели угрозу для Киева в словах Трампа о переговорах

В Британии увидели угрозу для Киева в словах Трампа о переговорах

На Украине могут воспринять слова президента США Дональда Трампа о готовности «передать» переговоры Москве и Киеву как сигнал, что Вашингтон уже не заинтересован в активном посредничестве в урегулировании конфликта.

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