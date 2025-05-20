В Британии увидели угрозу для Киева в словах Трампа о переговорах

На Украине могут воспринять слова президента США Дональда Трампа о готовности «передать» переговоры Москве и Киеву как сигнал, что Вашингтон уже не заинтересован в активном посредничестве в урегулировании конфликта.
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