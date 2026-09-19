Шутки, которые слишком близки к реальности

Если человек приобретает спортивный костюм, то вариантов всего два: либо он готовится к застолью на свежем воздухе, либо его ждёт больничная койка.
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