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Шутки, которые слишком близки к реальности

Шутки, которые слишком близки к реальности

Если человек приобретает спортивный костюм, то вариантов всего два: либо он готовится к застолью на свежем воздухе, либо его ждёт больничная койка.

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