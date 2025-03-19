Медвежий угол
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Медвежий угол

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Супергероя Подмосковья наградили: Охота на дроны ВСУ удалась

Супергероя Подмосковья наградили: Охота на дроны ВСУ удалась

Царьград фото: Komsomolskaya Pravda//Globallookpress Володин наградил жителя Подмосковья, сбившего из охотничьего ружья дрон ВСУ В сегодняшнем пленарном заседании Государственной Думы принял участие Александр Ю.

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Комментарии
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Вячеслав Васильев
Честно-переживал за мужика с большой буквы.Блогеры уже намутили кругом и штраф и отьём оружия.Побольше бы таких стрелков.Чтобы не над обьектами ПВО сбивала,а по всему маршруту пока летит-вся Россия отстрелялась))Заодно и блогерские дроны посбивать-вроде запрет а они вовсю юзают.
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9 час.
Андрей Бедный
да и самих блогеров...
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7 час.
Владимир Петрович
Не успел сбить - уже завели уголовное дело. Пошла волна возмущения в инете. В верхах решили грамотой погасить волну...
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6 час.
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