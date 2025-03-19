Супергероя Подмосковья наградили: Охота на дроны ВСУ удалась

Вячеслав Васильев

Честно-переживал за мужика с большой буквы.Блогеры уже намутили кругом и штраф и отьём оружия.Побольше бы таких стрелков.Чтобы не над обьектами ПВО сбивала,а по всему маршруту пока летит-вся Россия отстрелялась))Заодно и блогерские дроны посбивать-вроде запрет а они вовсю юзают.