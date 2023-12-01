В российских войсках начался зимний период обучения

В Вооруженных силах России начался новый учебный год, сообщило российское Министерство обороны. В соединениях и частях Восточного военного округа (ВВО) прошли торжественные мероприятия, на которых командиры поздравили военнослужащих.
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