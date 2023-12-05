Каким получился новый «Щелкунчик» Николая Цискаридзе и труппы Театра балета имени Леонида Якобсона?

В эти дни в Петербурге — премьера легендарного балета в редакции ректора академии Вагановой. Сам Цискаридзе много лет танцевал в этом спектакле главную партию, по версии многих критиков, он признан лучшим в мире Щелкунчиком-принцемБалет «Щелкунчик» Николая Цискаридзе и труппы театра балета имени Леонида Якобсона создавали на основе классической постановки Василия Вайнонена, которую с 30-х годов танцевали в Мариинке.