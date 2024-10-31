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Тысячи людей пострадали из-за изменения климата в Европе

Тысячи людей пострадали из-за изменения климата в Европе

Согласно исследованию Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal), жара привела к более чем 68 тысячам летальных исходов в Европе, и более чем половина из них приходится на атропогенное изменение климата.

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