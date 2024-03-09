В России создадут три новые особые экономические зоны

В России создадут три новых особых экономических зоны и расширят две уже действующие. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале кабмина.
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