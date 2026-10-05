Путин обозначил, что нужно сделать для избавления учителей от рутины

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с педагогами — лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов заявил, что предстоит решить ещё очень много вопросов, касающихся избавления учителей от рутины .
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