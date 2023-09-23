Глава парламента Крыма Константинов: Украине грозит полный распад

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о возвращении страны к «международно признанным границам 1991 года», сделанное на заседании Совбеза ООН, демонстрирует его невежество, отметил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Заявление украинского президента Владимира Зеленского о возвращении страны к «международно признанным границам 1991 года», сделанное на заседании Совбеза ООН, демонстрирует его невежество, отметил глава крымского парламента Владимир Константинов.
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