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Глава парламента Крыма Константинов: Украине грозит полный распад

Глава парламента Крыма Константинов: Украине грозит полный распад

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о возвращении страны к «международно признанным границам 1991 года», сделанное на заседании Совбеза ООН, демонстрирует его невежество, отметил глава крымского парламента Владимир Константинов.

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