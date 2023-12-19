Губернатор ХМАО Комарова решила закрыть долги муниципалитетов за коммуналку еще на 168 млн рублей

За последний месяц губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова согласовала уже третий транш муниципальным образованиям на покрытие их долгов за топливно-энергетические ресурсы за счет окружного бюджета.
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