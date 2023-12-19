Faktologia.com ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Faktologia.com – Основано на фактах

53 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Сажать с конфискацией!Власти Ханты-Манс...
  • В119
    Бабло - это зло. Ничего не вижу, ничего не слышу. Насрать на всё и на всех. Кто её может взять за шкварник? Вопрос ри...«Вы не слышите мо...
  • Сергей Андросов
    У рабочего национальность есть? Не удивлюсь, что ещё и нелегал!Депутата думы ХМА...

Губернатор ХМАО Комарова решила закрыть долги муниципалитетов за коммуналку еще на 168 млн рублей

Губернатор ХМАО Комарова решила закрыть долги муниципалитетов за коммуналку еще на 168 млн рублей

За последний месяц губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова согласовала уже третий транш муниципальным образованиям на покрытие их долгов за топливно-энергетические ресурсы за счет окружного бюджета.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх