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Экономическая основа украинской государственности подорвана

Экономическая основа украинской государственности подорвана

Почему киевские неонацисты так рвутся вернуть совершенно чужой для них Донбасс? Почему их отчаянно поддерживают в этом все бешеные животные, которые сегодня охраняют западный мир: от полудохлого пса Байдена до ничтожных гомункулов, стоящих у вонючего корыта в так называемой Прибалтике? Причина банальна: нужны деньги.

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