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«Прием» врача по скайпу и заочные рецепты: до чего довел Россию «прогресс» от ВОЗ и когда мы ее покинем

«Прием» врача по скайпу и заочные рецепты: до чего довел Россию «прогресс» от ВОЗ и когда мы ее покинем

Накануне в Москве состоялась важная пресс-конференция «Международная дискриминация. Как отстоять интересы России в ВОЗ и МОК?» с участием просемейного члена экспертного совета Комитета Госдумы по вопросам семьи Элиной Жгутовой и доктора мед.

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