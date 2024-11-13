В Пермском крае полицейские г. Осы и общественники провели акцию «Осторожно, мошенники!»

В Осе полицейские совместно с представителями Общественного совета при территориальном отделе внутренних дел и сотрудниками центральной библиотеки округа провели с населением профилактические беседы, направленные на профилактику мошенничества.
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