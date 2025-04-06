Политика как он...
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Политика как она есть

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Американский турист пробрался на запрещенный остров и предлагал аборигенам колу и кокосы

Американский турист пробрался на запрещенный остров и предлагал аборигенам колу и кокосы

24-летний гражданин США Михаил Поляков, любитель экстремальных путешествий, оказался в центре скандала после того, как незаконно высадился на Северный Сентинел — остров в Андаманском море, строго закрытый для посещения.

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