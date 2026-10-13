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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барбоза о конфликте Роналду с Жезушем: «Его поведение надоедает, товарищи по сборной уже не могут это терпеть. То, как играл и вел себя Эйсебио, не сравнится с Криштиану»

Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что игроки сборной Португалии устали от поведения Криштиану Роналду .

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