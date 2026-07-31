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Семак: «Качество игры Касаджикова напрямую влияет на срок возвращения его в «Зенит»

Семак: «Качество игры Касаджикова напрямую влияет на срок возвращения его в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре вингера «Оренбурга» Андрея Касаджикова, права на которого принадлежат петербургскому клубу.

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